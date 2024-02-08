«Разлад в армии»: Чепа предрек бунт против Зеленского на фоне отставки Залужного

«Что изменится в тактике, сложно сказать… Это разлад в армии. Это уже вторая попытка: один раз Сырский уже отказался от этой должности. И Сырского, и Буданова (Кирилл, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга – ред. НСН) ранее предлагали, но оба отказались. Очевидно, Сырский идет под давлением, это понятно. Конфликт между Зеленским и Залужным приводит к конфликту внутри украинской армии. Это не первые грядущие изменения. За этим последует еще ряд событий. Думаю, что большое количество военнослужащих Украины будут выступать против Зеленского», - сказал Чепа.

Депутат уверен, что Зеленский сместил Залужного с должности из-за его большой популярности на Украине как политического деятеля.

«Залужный очень популярный политический деятель на Украине. Думаю, это является основной причиной, почему Зеленский так сделал. Мы еще увидим много сюрпризов в ближайшее время», - резюмировал собеседник НСН.

Разговоры о возможной отставке Залужного продолжались с конца 2023 года – после того, как журнал Time опубликовал материал, из которого следовало, что между президентом и главкомом есть конфликт.

Тогда же британский журнал The Economist со ссылкой на источники сообщал, что Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами Украины. Издание отмечало, что Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену Валерия Залужного. Другим наиболее вероятным претендентом назывался Александр Сырский, передает «Радиоточка НСН».

