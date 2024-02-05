«Память отшибло?»: Зеленскому напомнили о провалах ВСУ перед отставкой Залужного

Зеленский подчеркнул, что Украина должна «иметь позитивную энергию и двигаться в едином направлении». Он также призвал общество не опускать руки и не поддаваться упадническим настроениям.

А КАК НА ФРОНТЕ?

При этом Зеленского вполне можно понять (по крайней мере, в части замены военного руководства страны) — на фронте дела у ВСУ обстоят отнюдь не лучшим образом. Украинская армия вынуждена отдать российским войскам инициативу из-за высоких боевых потерь и острой нехватки снарядов и запчастей для ремонта техники. О продвижении вперед украинской армии речь тем более не идет — она изо всех сил цепляется за уже занятые рубежи, сообщила газета New York Times.

У российской же армии столь жестких ограничений нет, отмечает издание. Благодаря этому российские военные могут вести стрельбу в пять раз чаще противника.

И обвиняют украинские военачальники в своих бедах не абы кого, а непосредственно Зеленского. По мнению бывшего первого заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майора в отставке Сергея Кривоноса, именно глава государства отвечает за то, что не смог обеспечить собственную армию достаточными ресурсами. Об этом военный в резкой форме заявил «Пятому каналу».

Кривонос предположил, что у Зеленского «память немного отшибло». Дабы память освежить, он напомнил, что завод «Артем», выпускавший артиллерийские снаряды, в 2020 году перевели на однодневную рабочую неделю.

Генерал также напомнил, что результат боевых действий — итог работы не только солдат и военного руководства, но и государства. Кривонос подчеркнул, что Зеленский решил сделать военачальников (в частности, Залужного) козлами отпущения, не признавая свои же просчеты.

Вторят отставному военному глава Минобороны страны Рустем Умеров и депутат Рады Егор Чернев, сообщило агентство РИА Новости. В один голос они называют положение ВСУ критическим, мотивируя свои заявления нехваткой боеприпасов у украинских войск. Министр даже написал по этому поводу письмо коллегам из Евросоюза.

США ПОМОГУТ. НО ЭТО НЕ ТОЧНО

Тем временем Сенат США не оставляет попыток помочь находящейся на краю пропасти украинской армии. Так, он подготовил аж на 370 страницах компромиссный законопроект по охране американских границ и оказанию помощи Украине и Израилю. Соответствующий документ размещен на сайте комитета по ассигнованиям сената США.