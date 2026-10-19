Рубио: Трамп готов к любым действиям по Украине

Президент США Дональд Трамп открыт к любым действиям, которые позволят завершить боевые действия на Украине, считает госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп заявил, что конфликт на Украине решится без участия Зеленского

«Президент открыт для всего, что он может сделать, чтобы помочь положить конец конфликту, если это возможно», - отметил глава Госдепартамента.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его волнует только завершение украинского конфликта, пишет 360.ru. Политик отметил, что знает все подробности о ситуации, и в определенный момент их обнародует.

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ФОТО: AP / ТАСС
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