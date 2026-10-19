Рубио: Трамп готов к любым действиям по Украине

«Президент открыт для всего, что он может сделать, чтобы помочь положить конец конфликту, если это возможно», - отметил глава Госдепартамента.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его волнует только завершение украинского конфликта, пишет 360.ru. Политик отметил, что знает все подробности о ситуации, и в определенный момент их обнародует.

