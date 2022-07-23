Байден ожидает снижения стоимости топлива в США после введения потолка цен на нефть РФ
По мнению американского президента Джо Байдена, введение «потолка» цен на российскую нефть позволит удешевить топливо в США, передает ТАСС после совещания главы Белого дома с помощниками по экономическим вопросам.
Байден считает, что рост добычи нефти в США, высвобождение из американского стратегического резерва привело к позитивным результатам. По его данным, нефтегазовые компании имеют сверхприбыли. Президент США убежден, что эти средства необходимо направлять на развитие добывающих и перерабатывающих производств, пишет Газета.ru.
Введение «глобального потолка цен на российскую нефть», подчеркнул президент США, является очередным шагом, который приведет к снижению стоимости бензина в стране.
Ранее миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос заявлял, что Джо Байден не понимает основные законы экономики, отмечает RT. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что если Байден обвиняет президента Владимира Путина в росте цен на бензин в США, то, по логике, о снижении цен на топливо необходимо просить лично у Путина, напоминает Ura.ru.
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