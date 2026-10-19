Рубио рассказал о возможности встречи Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

Возможность встречи лидеров США, России и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсуждается. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

СМИ: Путин предложил встречу с Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения конфликта на Украине

Глава Госдепартамента допустил, что «есть разговоры о встрече».

«Я не знаю, было ли что-то решено окончательно, но президент ясно дал понять», - цитирует Рубио РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил возможность встречи российского и американского лидеров на саммите АТЭС, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Си ЦзиньпинДональд ТрампВладимир ПутинСША

Горячие новости

Все новости

партнеры