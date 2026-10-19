Рубио рассказал о возможности встречи Трампа с Путиным и Си Цзиньпином
Возможность встречи лидеров США, России и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсуждается. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
Глава Госдепартамента допустил, что «есть разговоры о встрече».
«Я не знаю, было ли что-то решено окончательно, но президент ясно дал понять», - цитирует Рубио РИА Новости.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил возможность встречи российского и американского лидеров на саммите АТЭС, напоминает Ura.ru.
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