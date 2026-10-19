ОТВЕТ ЗЕЛЕНСКОГО



Зеленский в тот же день, 18 октября, провел телефонный разговор со спецпосланниками Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, — который длился около 40 минут. По итогам беседы он заявил, что Украина готова работать «конструктивно и честно», но дал понять, что видит истинные мотивы Вашингтона иначе.



В интервью Bloomberg Зеленский прямо пожаловался, что США пытаются склонить Украину к «капитуляции». В качестве ответного шага он предложил сделку: Киев прекращает удары по российским НПЗ в обмен на поставки дополнительных систем ПВО «Патриот». Кроме того, он посетовал на «преднамеренное замедление» работы Starlink и задержки с поставками ракет для Patriot.



В эфире NBC президент предупредил, что если Вашингтон официально встанет на сторону Москвы, это станет «исторической ошибкой», и выразил надежду, что Трамп «изменит свои решения». Он также подтвердил, что США возобновили обмен разведданными после трехдневной паузы, поблагодарив за это, поскольку информация критически важна для предупреждения о российских ракетных ударах.



Впрочем, политолог-американист Малек Дудаков усомнился, что глава украинского режима готов конструктивно общаться с Белым домом.



«Украинский нелегитимный президент ведет себя все более хамски в отношении Трампа по понятной причине. Он полагает, что уже смог его пересидеть. Впереди выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победят демократы. В этой ситуации Зеленский считает, что Трамп уже хромая утка, поэтому можно его таким хамским образом дожимать. Но даже ослабленный Трамп после выборов все равно может создать много проблем Зеленскому. В этой ситуации, я думаю, попытки вмешаться в американские выборы и подставить подножку Трампу могут закончиться для него крайне плачевно», — поделился он с НСН.