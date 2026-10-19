«Капитуляция и руины»: Трамп обвинил Зеленского в нежелании «заканчивать войну»
Украина лежит в руинах, мужское население бежит из страны, а ее президент не хочет заканчивать конфликт, заявили в Белом доме. В Киеве в ответ назвали решения главы США «ошибочными».
Взаимные обвинения Вашингтона и Киева достигли новой точки кипения на фоне решения Белого дома приостановить новые санкции против Москвы и заключить сделку по дизельному топливу. Президент США Дональд Трамп снова отчитал главу Украины Владимира Зеленского за отказ от мирных переговоров.
УЛЬТИМАТУМ В СОЦСЕТЯХ
Трамп жестко раскритиковал Зеленского в воскресенье, 18 октября, в своей соцсети Truth Social. Он обвинил его в нежелании «заканчивать эту войну». В качестве аргументов американский лидер привел два тезиса. По мнению республиканца, щедрая помощь Европы и средства, выделенные при администрации Байдена, лишили Киев стимула искать мир. «Зеленскому все равно», — резюмировал он.
Президент также раскритиковал атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявив, что Зеленский делает это, «зная, что эти удары серьезно бьют по мировому рынку дизеля, включая рынок США». Описывая положение Украины, Трамп использовал предельно жесткие формулировки — он подчеркнул, что страна лежит в руинах, потерял значительную часть территорий, лишилась выхода к морям и океанам, «а мужское население либо погибло, либо ранено». При этом он заявил, что ведет переговоры о мире с «большим прогрессом», и не хочет «по глупости» оттолкнуть Россию от стола переговоров, а украинцы могли получить лучшую сделку два года назад, чем сейчас.
ОТВЕТ ЗЕЛЕНСКОГО
Зеленский в тот же день, 18 октября, провел телефонный разговор со спецпосланниками Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, — который длился около 40 минут. По итогам беседы он заявил, что Украина готова работать «конструктивно и честно», но дал понять, что видит истинные мотивы Вашингтона иначе.
В интервью Bloomberg Зеленский прямо пожаловался, что США пытаются склонить Украину к «капитуляции». В качестве ответного шага он предложил сделку: Киев прекращает удары по российским НПЗ в обмен на поставки дополнительных систем ПВО «Патриот». Кроме того, он посетовал на «преднамеренное замедление» работы Starlink и задержки с поставками ракет для Patriot.
В эфире NBC президент предупредил, что если Вашингтон официально встанет на сторону Москвы, это станет «исторической ошибкой», и выразил надежду, что Трамп «изменит свои решения». Он также подтвердил, что США возобновили обмен разведданными после трехдневной паузы, поблагодарив за это, поскольку информация критически важна для предупреждения о российских ракетных ударах.
Впрочем, политолог-американист Малек Дудаков усомнился, что глава украинского режима готов конструктивно общаться с Белым домом.
«Украинский нелегитимный президент ведет себя все более хамски в отношении Трампа по понятной причине. Он полагает, что уже смог его пересидеть. Впереди выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победят демократы. В этой ситуации Зеленский считает, что Трамп уже хромая утка, поэтому можно его таким хамским образом дожимать. Но даже ослабленный Трамп после выборов все равно может создать много проблем Зеленскому. В этой ситуации, я думаю, попытки вмешаться в американские выборы и подставить подножку Трампу могут закончиться для него крайне плачевно», — поделился он с НСН.
РЕАКЦИЯ МОСКВЫ
На фоне американо-украинского обострения глава МИД России Сергей Лавров, находившийся с визитом в Бахрейне, заявил, что у РФ после этого «есть только один вывод». Он заключается в том, что Зеленский не хочет переговоров, что неудивительно, поскольку он уже неоднократно их срывал.
19 октября 2026 года появилась информация от The Wall Street Journal о том, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Китая — без приглашения Владимира Зеленского, чтобы обсудить завершение украинского конфликта. Утверждается, что Кремль рассматривает этот формат как альтернативу переговорам с участием Киева, а в окружении Зеленского инициативу восприняли как попытку «обойти Украину» и решить ее судьбу за ее спиной. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам лишь то, что возможность такой встречи обсуждается, но конкретных договоренностей пока нет.
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