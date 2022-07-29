Зеленского раскритиковали за отношение к проблемам США
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужно пренебрегать проблемами Соединенных Штатов, требуя при этом от Вашингтона дополнительной поддержки, сообщает National Review.
По данным издания, было странно слышать, как лидер Украины назвал инфляцию «второстепенным делом», заявив, что коронавирус — «ничто».
Согласно логике главы государства, американцев не должны беспокоить коронавирус и инфляция. «При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США», — говорится в статье.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные СМИ стали раскручивать жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену. Дипломат обратила внимание, что первая леди Украины все чаще стала участвовать в фотосессиях, появляться на обложках журналов, а сам Зеленский теперь дает интервью на фоне супруги.
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