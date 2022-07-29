Зеленского раскритиковали за отношение к проблемам США

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужно пренебрегать проблемами Соединенных Штатов, требуя при этом от Вашингтона дополнительной поддержки, сообщает National Review.

Зеленский хочет вернуть территории Украины в течение 3-6 недель

По данным издания, было странно слышать, как лидер Украины назвал инфляцию «второстепенным делом», заявив, что коронавирус — «ничто».

Согласно логике главы государства, американцев не должны беспокоить коронавирус и инфляция. «При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США», — говорится в статье.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные СМИ стали раскручивать жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену. Дипломат обратила внимание, что первая леди Украины все чаще стала участвовать в фотосессиях, появляться на обложках журналов, а сам Зеленский теперь дает интервью на фоне супруги.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский
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