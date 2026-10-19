Глава МВД Франции пытался уйти в отставку на фоне протестов
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подавал заявление об отставке на фоне протестов в стране. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его данным, французский президент Эммануэль Макрон отклонил заявление.
Глава государства поручил Нуньесу «как можно быстрее» внедрить новые методы действий для правоохранителей в борьбе с участниками беспорядков, отмечает RT.
Ранее во Франции прошли массовые демонстрации на фоне подорожания товаров и услуг. В ряде городов они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители задержали более 2 тысяч участников протестов.
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