В Китае выступили против возможных санкций США на поставки российской нефти
Китай выступает против попыток США ввести санкции в отношении поставок нефти из России в КНР. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
Ранее американские сенаторы предложили ввести ограничения против страхователей танкеров, перевозящих российское топливо в Китай, напоминает «Свободная пресса». По условиям проекта закона, «серьезные последствия» могут ожидать любую организацию, покупающую энергоресурсы из РФ, отмечает телеканал «360».
«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.
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