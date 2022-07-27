В Китае выступили против возможных санкций США на поставки российской нефти

Китай выступает против попыток США ввести санкции в отношении поставок нефти из России в КНР. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

СМИ: сенаторы США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

Ранее американские сенаторы предложили ввести ограничения против страхователей танкеров, перевозящих российское топливо в Китай, напоминает «Свободная пресса». По условиям проекта закона, «серьезные последствия» могут ожидать любую организацию, покупающую энергоресурсы из РФ, отмечает телеканал «360».

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
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