В Госдуме заявили, что ИИ не заменит депутатов
Искусственный интеллект не сможет заменить чиновников и депутатов в России, считает член комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Марина Ким. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
По словам парламентария, технология не сможет соответствовать нормам морали, быть эмпатичной и ответственной, как человек. Ким обратила внимание на вопрос о необходимости «убрать» депутатов, «потому что искусственный интеллект будет лучше писать законы».
«Писать, может быть и да, но осмысливать, как те или иные нормы действуют на человека, на определенные категории граждан в нашей стране, - это все всегда останется за человеком», - указала она.
Депутат подчеркнула, что гражданин остается в центре всего, государство предоставляет современные сервисы человеку. Поэтому государственный аппарат должен состоять из людей, принимающих решения, и без привычных чиновников не обойтись.
Между тем архитектор Мария Боровская высказала мнение, что ИИ не заменит дизайнеров интерьеров, пишет 360.ru.
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