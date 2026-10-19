В Госдуме заявили, что ИИ не заменит депутатов

Искусственный интеллект не сможет заменить чиновников и депутатов в России, считает член комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Марина Ким. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

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По словам парламентария, технология не сможет соответствовать нормам морали, быть эмпатичной и ответственной, как человек. Ким обратила внимание на вопрос о необходимости «убрать» депутатов, «потому что искусственный интеллект будет лучше писать законы».

«Писать, может быть и да, но осмысливать, как те или иные нормы действуют на человека, на определенные категории граждан в нашей стране, - это все всегда останется за человеком», - указала она.

Депутат подчеркнула, что гражданин остается в центре всего, государство предоставляет современные сервисы человеку. Поэтому государственный аппарат должен состоять из людей, принимающих решения, и без привычных чиновников не обойтись.

Между тем архитектор Мария Боровская высказала мнение, что ИИ не заменит дизайнеров интерьеров, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектДепутатыГосдума

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