«Битва моторов» вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ на выходных

Фильм режиссера Ильи Маланина «Битва моторов» вновь стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам выходных 15-18 октября. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

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За уик-энд картина заработала в прокате 206 млн рублей. По предварительным данным, всего фильм собрал 572,7 млн рублей.

Второе место в рейтинге заняла картина Алисы Шитиковой «Руки вверх! 2». Фильм вышел в прокат 15 октября и заработал за выходные 82,5 млн рублей.

Третьим в списке самых популярных лент стал мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». За минувший уик-энд он собрал 47,9 млн рублей, общие сборы - 269,9 млн.

Неделей ранее рейтинг лидеров кинопроката в РФ и СНГ возглавляла «Битва моторов», заработавшая 283,3 млн рублей.

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ФОТО: НСН/Анастасия Александрова
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