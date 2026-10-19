«Битва моторов» вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ на выходных
Фильм режиссера Ильи Маланина «Битва моторов» вновь стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам выходных 15-18 октября. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
За уик-энд картина заработала в прокате 206 млн рублей. По предварительным данным, всего фильм собрал 572,7 млн рублей.
Второе место в рейтинге заняла картина Алисы Шитиковой «Руки вверх! 2». Фильм вышел в прокат 15 октября и заработал за выходные 82,5 млн рублей.
Третьим в списке самых популярных лент стал мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». За минувший уик-энд он собрал 47,9 млн рублей, общие сборы - 269,9 млн.
Неделей ранее рейтинг лидеров кинопроката в РФ и СНГ возглавляла «Битва моторов», заработавшая 283,3 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Капитуляция и руины»: Трамп обвинил Зеленского в нежелании «заканчивать войну»
- Рубио объяснил, зачем Трамп приостановил новые антироссийские санкции
- «Битва моторов» вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ на выходных
- Рубио рассказал о возможности встречи Трампа с Путиным и Си Цзиньпином
- Над российскими регионами сбили 149 украинских беспилотников
- Глава МВД Франции пытался уйти в отставку на фоне протестов
- «Цветущий сад» в огне: Почему европейцы громят свои города
- Рубио: Трамп готов к любым действиям по Украине
- В Госдуме заявили, что ИИ не заменит депутатов
- США тайно закупили дальнобойные ракеты PrSM почти на $550 млн