США тайно закупили дальнобойные ракеты PrSM почти на $550 млн

Сухопутные войска США в 2026 году закупили дальнобойные ракеты PrSM базовой модификации на сумму около 550 млн долларов, при этом Пентагон не объявлял о контракте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Ранее СМИ сообщили об истощении запасов американских ракет PrSM и ATACMS в связи с конфликтом США и Ирана. Точное число израсходованных боеприпасов не уточнялось.

Агентство отмечает, что в марте сухопутные войска заказали партию ракет PrSM базовой модификации. С учетом последующих доработок контракта объем этого финансирования составляет около 539 млн долларов, еще примерно 9,8 млн добавили к ранее заключенным соглашениям на предыдущие партии.

Новый заказ или последующее увеличение расходов не афишировались Пентагоном. Отмечается, что закупки провели через действующий многолетний контракт с компанией Lockheed Martin. Как ожидается, поставки PrSM из новой серийной партии начнутся в конце 2028 года.

Ранее ВВС США запросили 525,2 млн долларов на создание нового семейства дальнобойных крылатых ракет, сообщает 360.ru.

