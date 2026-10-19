Над российскими регионами сбили 149 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над территорией России почти 150 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

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Военные сбили 149 БПЛА самолетного типа, отмечает RT.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областях. Кроме того, беспилотники нейтрализовали над Крымом, Татарстаном и Удмуртией.

Ранее над российскими регионами уничтожили 41 украинский дрон.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны

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