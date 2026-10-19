Над российскими регионами сбили 149 украинских беспилотников

Скорость мобильного интернета в РФ за месяц после запуска 5G выросла на 14-20% Володин призвал отменить льготный НДС на устрицы и другие деликатесы Макрон отклонил отставку министра внутренних дел на фоне уличных беспорядков Число погибших в результате сильных ливней в Стамбуле увеличилось до шести Робототехник рассказал, какие технологии летающего Roadster могут быть внедрены в системы безопасности обычных авто