Рубио объяснил, зачем Трамп приостановил новые антироссийские санкции

«Он [Трамп] решил приостановить действие санкций на 60 дней, потому что хочет посмотреть... могут ли переговоры, которые сейчас ведутся как с Украиной, так и с Россией, привести к чему-то позитивному», - указал политик.

Ранее глава Белого дома подписал указ об отказе применять ряд мер, предусмотренных законом об «адских санкциях» против России и Ирана. Трамп решил временно не вводить пошлины в 500% на российские товары и тарифы до 100% на товары из государств-покупателей российских ресурсов, а также не применять рестрикции против российских чиновников и организаций, напоминает Ura.ru.

