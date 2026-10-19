Рубио объяснил, зачем Трамп приостановил новые антироссийские санкции
Президент США Дональд Трамп приостановил действие новых санкций, связанных с Россией, чтобы дать шанс переговорам Москвы и Киева по урегулированию на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.
«Он [Трамп] решил приостановить действие санкций на 60 дней, потому что хочет посмотреть... могут ли переговоры, которые сейчас ведутся как с Украиной, так и с Россией, привести к чему-то позитивному», - указал политик.
Ранее глава Белого дома подписал указ об отказе применять ряд мер, предусмотренных законом об «адских санкциях» против России и Ирана. Трамп решил временно не вводить пошлины в 500% на российские товары и тарифы до 100% на товары из государств-покупателей российских ресурсов, а также не применять рестрикции против российских чиновников и организаций, напоминает Ura.ru.
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