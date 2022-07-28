«Неопасные разногласия»: Немецкий депутат о «расколе» Германии из-за Украины
Немецкий депутат Ульрих Зингер в эфире НСН призвал правительство Германии не поставлять оружие Украине, так как, по его словам, это противоречит интересам Берлина.
Раскол в Германии, где запад поддерживает США, а восток – Россию, не приведет к проблемам внутри страны, но Берлину необходимо придерживаться собственных интересов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер.
Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что украинский кризис усугубил раскол во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии. Зингер подтвердил, что разногласия между двумя частями ФРГ действительно существуют.
«На востоке Германии более близкие отношения с Россией. Раньше там многих в школах учили говорить по-русски. А на западе страны много лет была какая-то связь с США. Мы увидели, что это неплохо. У нас довольно хорошо выросла экономика. А на востоке наоборот заметили, что вместе с Россией тоже можно трудиться. Несколько поколений увидели, что и США, и Россия – хорошие партнеры. По-моему, самый правильный вариант – иметь хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Москвой. Основные разногласия между востоком и западом в вопросе поставок тяжелого оружия на Украину, по "Северному потоку". Думаю, что по этому пункту восток смотрит только на экономику, а на западе больше действует идеология. Но отказываться от российского газа из-за "моральных" причин – это совсем ненормальное поведение. Потому что, если мы что-то покупаем в ОАЭ или Катаре, там никто не требует, чтобы мораль играла роль», - объяснил он.
При этом, по мнению политика, эти разногласия не опасны для Германии.
«Думаю, что разногласия между жителями востока и запада Германии не очень опасны. Я надеюсь, что и на западе страны будут понимать, что нам необходимо получить русский газ, и что на востоке понимают, что нельзя испортить отношения с США. Нам нужно обеспечить дистанцию от Вашингтона и Москвы и сосредоточиться на наших национальных интересах. Потому что некоторые страны хотят, чтобы мы испортили отношения с Россией. Но, по-моему, нельзя отправлять тяжелое оружие на Украину, потому что это против наших интересов, а нужно договориться с Россией, чтобы получить газ. Это значит, что надо делать все, чтобы "Северный поток" работал без проблем, и даже открывать "Северный поток – 2", потому что нам в принципе нужен газ», - заключил Зингер.
Ранее политтехнолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву мог быть сделан для того, чтобы политик стал посредником в решении газовых проблем.
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