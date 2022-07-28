«Неопасные разногласия»: Немецкий депутат о «расколе» Германии из-за Украины

При этом, по мнению политика, эти разногласия не опасны для Германии.

«Думаю, что разногласия между жителями востока и запада Германии не очень опасны. Я надеюсь, что и на западе страны будут понимать, что нам необходимо получить русский газ, и что на востоке понимают, что нельзя испортить отношения с США. Нам нужно обеспечить дистанцию от Вашингтона и Москвы и сосредоточиться на наших национальных интересах. Потому что некоторые страны хотят, чтобы мы испортили отношения с Россией. Но, по-моему, нельзя отправлять тяжелое оружие на Украину, потому что это против наших интересов, а нужно договориться с Россией, чтобы получить газ. Это значит, что надо делать все, чтобы "Северный поток" работал без проблем, и даже открывать "Северный поток – 2", потому что нам в принципе нужен газ», - заключил Зингер.