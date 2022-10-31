«Москве не до Карабаха»: Спецоперация на Украине может помешать миротворцам
Власти непризнанного Нагорного Карабаха требуют бессрочного присутствия в регионе российских миротворцев, однако эксперты уверяют, что Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине.
Крупный митинг прошел 30 октября в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах), Степанакерте. Его организовали местные власти. Митингующие с российскими и армянскими триколорами требовали не отдавать Нагорный Карабах Азербайджану, некоторые прямо обвиняли премьера Армении Никола Пашиняна в предательстве.
Как отмечает РБК, колонны шли к Площади возрождения с разных сторон. В одной, состоящей в основном из молодежи, несли плакаты «Остановите агрессию Азербайджана» и «Арцах никогда не был и не будет частью Азербайджана». Некоторые участники были с российскими триколорами, а одна из групп стояла с портретами депутата Госдумы Константина Затулина, так как в СМИ появились сообщения, что ему, как и главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян, запретили въезд в Армению. При этом Симоньян уже подтвердила эту информацию, однако официального подтверждения запрета на въезд для Симоньян от властей Армении пока нет.
«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд. Мне, кстати, тоже», - заявляла ранее главред RT.
Также на площади были установлены экраны, на которых во время митинга в прямом эфире транслировалось внеочередное заседание республиканского парламента. Депутаты Национального собрания приняли заявление, в котором обратились к России с просьбой «продолжить выполнение обязательств по обеспечению безопасности» народа Нагорного Карабаха, а также декларировали, что регион никогда не был и никогда не будет в составе Азербайджана.
«Национальное собрание подтвердило нашу волю и решимость управлять своей судьбой и защищать Родину. Арцах никогда не был и не будет в составе Азербайджана», — написал в соцсетях глава регионального правительства госминистр Артак Бегларян. По его словам, на митинг пришли 40 тысяч человек, что составляет около трети всего населения НКР.
Так, митинг в Степанакерте прошел перед запланированной встречей президентов России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Сочи. Это будут их первые очные переговоры после сентябрьских боев на границе Армении, в ходе которых с обеих сторон погибли около 300 человек. Как сообщила пресс-служба Кремля, планируется рассмотреть «ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье». На повестке дня также стоит обсуждение восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. В Кремле добавили, что предусмотрены и отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым.
В рамках подготовки трехсторонней встречи в пятницу, 28 октября, состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин тогда отметил, что Москва делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. По его словам, вопреки тому, что все страны находятся в достаточно сложном положении, все заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом.
Между тем президент НКР Араик Арутюнян ранее выражал надежду, что удастся повысить эффективность российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в Нагорном Карабахе как важнейшей гарантии безопасности народа.
«Несмотря на геополитические перестановки и существующие вызовы в мире и регионе, Российская Федерация продолжает обеспечивать безопасность народа Арцаха, хотя она и хрупка, и относительно стабильна», — сказал он в ходе своего видеообращения.
Арутюнян подчеркнул, что, к сожалению, в условиях очень хрупкого мирового порядка и региональных потрясений никто не может дать долгосрочных гарантий безопасности. Он указал, что «из-за занятости и отвлечения внимания России», гарантии российских миротворцев претерпели определенное нарушение, чем пользуется Азербайджан.
Многие политологи и эксперты также сходятся во мнении, что Азербайджан пользуется тем, что Россия занята спецоперацией на Украине. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Азербайджан пользуется текущим положением и поэтому обостряет ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Азербайджанская сторона видит вовлеченность России в украинский конфликт и понимает, что Москве сейчас не до Карабаха. И пытается решить свою задачу путем того, чтобы взять под контроль часть Нагорного Карабаха. Реальные боевые действия там могут начаться в любой момент. Министерство обороны Азербайджана высказывается в оскорбительной форме, раньше такого не было. Это говорит о том, что есть желание воспользоваться ситуацией», - объяснял он.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве состоялась их встреча. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.
Три лидера встретились снова 26 ноября 2021 года. Они условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Новое обострение обстановки произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. Боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и беспилотников привели к многочисленным жертвам.
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