«Москве не до Карабаха»: Спецоперация на Украине может помешать миротворцам

Как отмечает РБК, колонны шли к Площади возрождения с разных сторон. В одной, состоящей в основном из молодежи, несли плакаты «Остановите агрессию Азербайджана» и «Арцах никогда не был и не будет частью Азербайджана». Некоторые участники были с российскими триколорами, а одна из групп стояла с портретами депутата Госдумы Константина Затулина, так как в СМИ появились сообщения, что ему, как и главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян, запретили въезд в Армению. При этом Симоньян уже подтвердила эту информацию, однако официального подтверждения запрета на въезд для Симоньян от властей Армении пока нет.

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд. Мне, кстати, тоже», - заявляла ранее главред RT.

Также на площади были установлены экраны, на которых во время митинга в прямом эфире транслировалось внеочередное заседание республиканского парламента. Депутаты Национального собрания приняли заявление, в котором обратились к России с просьбой «продолжить выполнение обязательств по обеспечению безопасности» народа Нагорного Карабаха, а также декларировали, что регион никогда не был и никогда не будет в составе Азербайджана.