Берут «на слабо»: Зачем Азербайджан двигает «красные линии» в Карабахе
Политологи Семен Багдасаров и Александр Искандарян считают, что Азербайджан пользуется тем, что Россия занята спецоперацией на Украине, поэтому обостряет ситуацию в Нагорном Карабахе.
Военные действия в Нагорном Карабахе могут начаться в любой момент, поэтому в Армении может понадобиться совместное присутствие России и Ирана. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что азербайджанские войска покинули село Фурух в Карабахе, которое было занято ими 25 марта 2022 года. К тому же, по данным ведомства, Азербайджан дважды нарушил режим прекращения огня в Аскеранском районе. Багдасаров считает, что Азейрбайджан пользуется ситуацией.
«Азербайджанская сторона видит вовлеченность России в украинский конфликт и понимает, что Москве сейчас не до Карабаха. И пытается решить свою задачу путем того, чтобы взять под контроль часть Нагорного Карабаха. Реальные боевые действия там могут начаться в любой момент. Министерство обороны Азербайджана высказывается в оскорбительной форме, раньше такого не было. Это говорит о том, что есть желание воспользоваться ситуацией. Стабилизирующую роль играет заявление корпуса стражей Исламской революции Ирана о недопущении изменения границ. Правда это касается Армении, но в любом варианте в Иране очень внимательно следят за этими событиями. Сейчас необходимо очень сильно координировать свои действия вплоть до разработки варианта совместного военного присутствия Ирана и России в Армении», – объяснил он.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что информация российских коллег об уходе азербайджанских военных из Фуруха якобы не соответствует действительности.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе Азербайджаном «связано с украинским кризисом», но до полномасштабной войны на Южном Кавказе вряд ли дойдет.
«Азербайджан, понимая, что Россия сейчас занята на Украине, и основные заботы Кремля сейчас, конечно, не о регионе Южного Кавказа, пытается воспользоваться ситуацией и проверить красные линии. Взять "на слабо" российских миротворцев и попробовать посмотреть, как далеко можно пойти в давлении на Нагорный Карабах. Это попытка Азербайджана передвинуть границы дозволительного в отношении российских миротворцев. Риск начала военных действий там есть всегда. В принципе, последние несколько дней в Нагорном Карабахе проходили боевые действия. Там есть убитые и раненные, жители покинули два села. Другое дело, какой размер приобретут действия. Но настоящую широкомасштабную войну на сегодня вряд ли можно представить. Все-таки там находятся русские миротворцы, и если будут стрелять по ним, то России придется реагировать. Но напряженность может продолжаться», - заключил политолог.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в 2022 году самая взрывоопасная с военной точки зрения обстановка ожидается в Сирии и Закавказье, неспокойно и у афганской границы.
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