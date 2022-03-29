Берут «на слабо»: Зачем Азербайджан двигает «красные линии» в Карабахе

Военные действия в Нагорном Карабахе могут начаться в любой момент, поэтому в Армении может понадобиться совместное присутствие России и Ирана. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что азербайджанские войска покинули село Фурух в Карабахе, которое было занято ими 25 марта 2022 года. К тому же, по данным ведомства, Азербайджан дважды нарушил режим прекращения огня в Аскеранском районе. Багдасаров считает, что Азейрбайджан пользуется ситуацией.