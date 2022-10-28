Путин призвал Баку и Ереван к выполнению договоренностей
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия делает всё возможное для достижения «комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», сообщает РИА Новости.
Выступая на саммите лидеров стран ОДКБ он отметил, что добиться устойчивого обеспечения мира, «разблокирования транспортных коммуникаций и решения гуманитарных вопросов», можно добиться путём последовательного выполнения договоренностей Баку и Ереваном.
«Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана», - заключил российский лидер.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о планах ЕС отправить миссию на границу государства с Азербайджаном, сообщает RT.
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