Путин призвал Баку и Ереван к выполнению договоренностей

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия делает всё возможное для достижения «комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», сообщает РИА Новости.

Армения согласилась наладить отношения с Азербайджаном

Выступая на саммите лидеров стран ОДКБ он отметил, что добиться устойчивого обеспечения мира, «разблокирования транспортных коммуникаций и решения гуманитарных вопросов», можно добиться путём последовательного выполнения договоренностей Баку и Ереваном.

«Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана», - заключил российский лидер.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о планах ЕС отправить миссию на границу государства с Азербайджаном, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджанРоссия
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