Азербайджан обвинил Армению в попытках обострить ситуацию в Карабахе

Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в попытках обострить ситуацию на границе двух стран и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным азербайджанского министерства, за сутки армянские военные 12 раз обстреляли позиции армии Азербайджана.

По данным Баку, три обстрела были зафиксированы в районах на азербайджано-армянской границе, остальные девять — на позициях азербайджанской армии в Карабахе.

В среду Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе и обстреляли позиции армии, напоминает RT. На фоне роста напряженности непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила частичную мобилизацию, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
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