Азербайджан обвинил Армению в попытках обострить ситуацию в Карабахе

По данным азербайджанского министерства, за сутки армянские военные 12 раз обстреляли позиции армии Азербайджана.

По данным Баку, три обстрела были зафиксированы в районах на азербайджано-армянской границе, остальные девять — на позициях азербайджанской армии в Карабахе.

В среду Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе и обстреляли позиции армии, напоминает RT. На фоне роста напряженности непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила частичную мобилизацию, отмечает «Свободная пресса».

