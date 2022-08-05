Азербайджан обвинил Армению в попытках обострить ситуацию в Карабахе
Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в попытках обострить ситуацию на границе двух стран и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным азербайджанского министерства, за сутки армянские военные 12 раз обстреляли позиции армии Азербайджана.
По данным Баку, три обстрела были зафиксированы в районах на азербайджано-армянской границе, остальные девять — на позициях азербайджанской армии в Карабахе.
В среду Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении нарушили положения заявления о перемирии в Карабахе и обстреляли позиции армии, напоминает RT. На фоне роста напряженности непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила частичную мобилизацию, отмечает «Свободная пресса».
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