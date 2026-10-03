Матвей Сафонов покинул сборную России перед игрой с Намибией

Голкипер направляется обратно в свой парижский клуб; при этом детали, объясняющие столь ранний отъезд, не разглашаются. В стартовом составе сборной России его заменит Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар».

Игра между сборными России и Намибии пройдёт в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени. Напомним, что 29 сентября россияне одержали победу над сборной Ирана в Казани — счёт матча составил 2:0, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

