Матвей Сафонов покинул сборную России перед игрой с Намибией

Вратарь «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов досрочно покинул лагерь сборной России — это произошло накануне товарищеского матча с командой Намибии, сообщает ТАСС.

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Голкипер направляется обратно в свой парижский клуб; при этом детали, объясняющие столь ранний отъезд, не разглашаются. В стартовом составе сборной России его заменит Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар».

Игра между сборными России и Намибии пройдёт в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени. Напомним, что 29 сентября россияне одержали победу над сборной Ирана в Казани — счёт матча составил 2:0, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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