Российские миротворцы не наблюдают нарушений в Нагорном Карабахе в своей зоне ответственности. Такое заявление сделали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле приграничных азербайджанских сёл, а в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянские территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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