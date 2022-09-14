Российские миротворцы не наблюдают нарушений в Нагорном Карабахе
14 сентября 202219:42
Российские миротворцы не наблюдают нарушений в Нагорном Карабахе в своей зоне ответственности. Такое заявление сделали в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле приграничных азербайджанских сёл, а в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянские территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru