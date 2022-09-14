Российские миротворцы не наблюдают нарушений в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы не наблюдают нарушений в Нагорном Карабахе в своей зоне ответственности. Такое заявление сделали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле приграничных азербайджанских сёл, а в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянские территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

новость дополняется



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры