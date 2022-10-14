«Никаких преимуществ!»: В Ереване недовольны московским форматом урегулирования по Карабаху

Москва и Брюссель конкурируют за посредничество в армяно-азербайджанском урегулирования, однако оба формата не дают выгод Еревану, сказал в интервью НСН научный сотрудник Института Кавказа, экономист Грант Микаелян.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Армении и Азербайджана провести встречу в России «в любом месте, в любое время».