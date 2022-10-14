«Никаких преимуществ!»: В Ереване недовольны московским форматом урегулирования по Карабаху
Ереван утрачивает лояльность к Москве, при этом Баку ведет враждебную политику в отношении РФ, сказал в эфире НСН Грант Микаелян.
Москва и Брюссель конкурируют за посредничество в армяно-азербайджанском урегулирования, однако оба формата не дают выгод Еревану, сказал в интервью НСН научный сотрудник Института Кавказа, экономист Грант Микаелян.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Армении и Азербайджана провести встречу в России «в любом месте, в любое время».
«Обсуждать есть что, особенно учитывая, что недавно в Праге уже прошла такая встреча. Сейчас самым активным стал переговорный формат под посредничеством Брюсселя, так что обсуждение идет, но оно не идет под посредничеством Москвы. При этом урегулирование не должны быть односторонними. К сожалению, на данный момент и брюссельский, и московский форматы предполагают выгоды для Азербайджана, но никаких преимуществ для Армении. Возникает конкуренция относительно форматов регулирования. При этом объектом конкуренции является не столько содержание, а то, кто является модератором», - сказал Микаелян.
По его мнению, переговоры по Карабаху при посредничестве России не оказались достаточно эффективными.
«Процесс создания условий для доверия стран и эффективного прекращения огня не был реализован, и здесь можно отметить упущения со стороны российского посредничества. На протяжении последних двух лет, даже после окончания 44-дневной войны Азербайджан, как минимум, в восьми эпизодах нападал на территорию Армении в советских границах и ее захватывал. Нужно более активно работать над тем, чтобы предотвращать инциденты и эскалацию насилия. Нужно добиться условий, когда мирные переговоры идут без угрозы применения силы, тогда они могут привести к более-менее устойчивому миру», - указал армянский политолог.
При этом Микаелян высказал мнение, что политика и Еревана, и Баку не является лояльной в отношении России.
«Понятны существующие в Москве опасения относительно лояльности Еревана, в особенности нынешних властей. Но очень важно также внимательно рассматривать политику Баку и Анкары, которая системно является, на наш взгляд, враждебной по отношению к России. Также, как и к Армении, просто средства выражения этой враждебности разные», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с НСН высказал мнение, что предложение Путина о встрече в России президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна связано с попытками Франции и США установить свое влияние на Южном Кавказе.
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