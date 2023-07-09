Москва была права. В Киеве взяли ответственность за взрыв Крымского моста

«273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту», — написала она. Замминистра указала, что это было необходимо, чтобы нарушить логистику России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после взрыва Крымского моста украинский режим может организовать подрыв Запорожской АЭС и призвала обсудить именно эту тему на саммите НАТО из-за потенциальной опасности последствий для большинства членов Альянса.

«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса», - заявила она в своем Telegram-канале 9 июля.