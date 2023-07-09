Москва была права. В Киеве взяли ответственность за взрыв Крымского моста
Спецслужбы Украины подтвердили причастность ко взрыву Крымского моста. В России политики и силовики продолжают по-разному реагировать на инцидент.
Подрыв Крымского моста в 2022 году совершила Украина, признала в Telegram заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.
«273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту», — написала она. Замминистра указала, что это было необходимо, чтобы нарушить логистику России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после взрыва Крымского моста украинский режим может организовать подрыв Запорожской АЭС и призвала обсудить именно эту тему на саммите НАТО из-за потенциальной опасности последствий для большинства членов Альянса.
«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса», - заявила она в своем Telegram-канале 9 июля.
ФСБ обвинила Украину в организации взрыва на Крымском мосту.
«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», - отметили в ведомстве.
Следствие подтвердило версию об организации и планировании теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
«Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы», - указал глава СК.
Бастрыкин напомнил, что к преступлению причастны граждане Украины, России, Армении и Грузии. Некоторые фигуранты обеспечили транзитный канал перевозки товаров на российскую территорию «с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры».
Правоохранители задержали восемь человек из двенадцати, с задержанными провели следственные действия, специалисты проводят технические экспертизы «по установлению инициирующего устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатого вещества».
В ФСБ рассказали, что, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной пленкой, было доставлено в Крым из Одессы транзитом через Болгарии, Армению и Грузию.
При этом оно перевозилось «на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов».
Документы на груз несколько раз подменялись, а весь путь фуры, взорвавшейся на Крымском мосту около шести утра 8 октября, контролировал украинский силовик под псевдонимом «Иван Иванович».
Арестованные по делу о взрыве на Крымском мосту граждане РФ Артём и Григорий Азатьяновы, граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, а также гражданин Армении Артур Терчанян не признали свою вину, сообщает ТАСС.
В ходе заседания в Басманном суде Москвы обвиняемый Азатьян заявил, что их арестовали «в ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь».
Россия начала наносить удары по инфраструктуре соседней страны после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года – спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.
Ракетные удары по Киеву стали переломным моментом спецоперации, российский президент не хочет мировой войны, но Украина не спешит договаритваться, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН.
«Эти ракетные удары по Киеву, рядом с администрацией президента Украины, СБУ, зданием Верховной Рады показали, что ерундовая у них система ПВО. Если Россия захочет, никого из них не будет. И это просто корректность нашего президента, который не хочет мировой войны и говорит: давайте договариваться... Они хотели увидеть другую Россию - они её увидят», - отметила она.
Но также в России звучали и другие призывы.
«Я глубоко убежден, что нужно в самой жесткой, а может и в жестокой форме, подавить центры принятия решений – это первое. Второе – уничтожить всю инфраструктуру СБУ. Третье – повысить контрразведывательный режим», - заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета. Движение по мосту было приостановлено, его планировалось заменить паромами через пролив. К вечеру 8 октября движение по мосту начали возобновлять. По уцелевшей автомобильной нитке запустили реверсивное движение по одной полосе, всех проезжающих по мосту досматривали. Днем 9 октября стало известно, что движение запустили по двум полосам.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме в марте 2023 года заявил о полном восстановлении автомобильной части Крымского моста после теракта. Мишустин сообщил, что полное восстановление моста было произведено в рекордно короткие сроки - за 4,5 месяца.
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