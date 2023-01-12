Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на мосту
Крым будет требовать от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.
«Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине», - сказал он.
Ранее власти подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Киева.
Автомобильное и автобусное сообщение по Крымскому мосту было восстановлено 10 января по окончании ремонтно-восстановительных работ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале декабря президент РФ Владимир Путин, согласно официальному сообщению Кремля, лично проехал по автомобильной полосе Крымского моста после ремонта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко
- Помощник Кадырова призвал россиян объединяться в дружины для борьбы с диверсиями ВСУ
- В России выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «Кракен»
- Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на мосту
- СМИ: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти
- Умер первый президент Башкирии Рахимов
- В ДНР заявили об обстреле Макеевки со стороны Украины
- СМИ: «Единая Россия» выдвинет участников спецоперации на выборах в 2023 году
- Пушилин назвал сообщения о зеленом коридоре для ВСУ в Соледаре «дешевым спектаклем»
- В России предложили ввести обязательное «трудовое воспитание» для школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru