Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на мосту

Крым будет требовать от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине», - сказал он.

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Ранее власти подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Киева.

Автомобильное и автобусное сообщение по Крымскому мосту было восстановлено 10 января по окончании ремонтно-восстановительных работ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале декабря президент РФ Владимир Путин, согласно официальному сообщению Кремля, лично проехал по автомобильной полосе Крымского моста после ремонта.

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Фото: telegram.org/Марат Хуснуллин
ТЕГИ:ТерактУкраинаКрымский Мост
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