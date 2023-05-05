Движение по второму ж/д пути Крымского моста открыто досрочно
Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запущено с опережением изначального графика в преддверии Дня Победы 19 мая. Об этом объявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Как уточнил вице-премьер, в ходе восстановительных работ была проведена замена строений двух пролётов моста. В общей сложности для этих операций было поставлено 524 тонны металлических конструкций.
Хуснуллин напомнил об открытии в феврале автомобильной части моста - также с опережением графика на 1,5 месяца.
Ранее Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора сообщило о завершении основных сложных работ по восстановлению железнодорожной части транспортного перехода. Крымский мост был повреждён в результате взрыва утром 8 октября 2022 года грузового автомобиля и последующего возгорания цистерн с топливом железнодорожного состава.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», актеру Алексею Панину грозит до 7 лет тюрьмы за «пост радости» о взрыве на Крымском мосту, который был опубликован в соцсетях в октябре 2022 года. В отношении Панина возбуждено уголовное дело за оправдание теракта.
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- Движение по второму ж/д пути Крымского моста открыто досрочно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru