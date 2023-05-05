Движение по второму ж/д пути Крымского моста открыто досрочно

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запущено с опережением изначального графика в преддверии Дня Победы 19 мая. Об этом объявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Как уточнил вице-премьер, в ходе восстановительных работ была проведена замена строений двух пролётов моста. В общей сложности для этих операций было поставлено 524 тонны металлических конструкций.

Хуснуллин напомнил об открытии в феврале автомобильной части моста - также с опережением графика на 1,5 месяца.