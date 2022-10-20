Зеленский заявил, что Киев не заказывал взрыв на Крымском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

СК подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», - ответил украинский лидер на соответствующий вопрос.

Ранее на Крымском мосту был взорван грузовик. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, авторами, заказчиками и исполнителями которого были спецслужбы Украины, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывКрымский МостУкраинаВладимир Зеленский
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