Зеленский заявил, что Киев не заказывал взрыв на Крымском мосту
20 октября 202215:03
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», - ответил украинский лидер на соответствующий вопрос.
Ранее на Крымском мосту был взорван грузовик. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, авторами, заказчиками и исполнителями которого были спецслужбы Украины, сообщает «Свободная пресса».
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru