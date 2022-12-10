В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста после теракта

Глава администрации города Дурбан в Южно-Африканской Республике Муса Мбхеле поразился, как быстро российские инженеры смогли восстановить Крымский мост. Об этом чиновник рассказал в беседе с РИА Новости.

Начался ремонт на левой автомобильной части Крымского моста

«Я удивлен, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта – мы бы хотели учиться у вас этим технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры. А также в сфере переработки отходов и санитарной обработки», — поделился Мбхеле.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два автомобильных пролета переправы. Российские власти назвали произошедшее терактом. По данным ФСБ, взрыв организовало Главное управление разведки украинского Минобороны. На минувшей неделе по отремонтированной правой части автодороги моста возобновили движение, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮАРТерактКрымКрымский Мост
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