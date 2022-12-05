Путин посетил Крымский мост
5 декабря 202217:13
Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, сообщает РИА Новости.
В ходе визита глава государства поговорил со строителями, а также выслушал доклад вице-премьер Марата Хуснуллина о ремонтных работах.
Также российский лидер сел за руль и лично проехал по мосту.
Ранее в ФКУ Упрдор «Тамань» объявили об открытии движения транспорта по восстановленной после взрыва автомобильной части Крымского моста, сообщает RT.
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5 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru