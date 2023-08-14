Украинский генерал Наев: ВСУ опасаются нового наступления России на Киев
Украина не исключает возможности нового наступления Вооруженных сил России на Киев и пытается «повысить боеспособность» на этом направлении. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью «РБК-Украина».
По его словам, вероятность продвижения российской армии к украинской столице «никто никогда не исключал».
«Но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств», — отметил военачальник.
По словам Наева, руководство ВСУ делает все для повышения боеготовности войск на киевском направлении. В частности, к работе привлекают представителей региональных военных администраций.
Между тем The Wall Street Journal сообщила, что отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления снижает вероятность проведения переговоров об окончании конфликта зимой. По данным издания, на Западе надеялись на успех Украины, который позволил бы убедить Россию сесть за стол переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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