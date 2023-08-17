Лукашенко счел цели спецоперации на Украине достигнутыми

«Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены», - сказал Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.

Белорусский лидер полагает, что Украина больше не будет вести себя агрессивно в отношении России. Новые власти в Киеве не станут «плясать под дудку американцев», отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии в интервью заявил, что Россия отказалась брать Киев в первые дни спецоперации, чтобы избежать большого числа жертв. Лукашенко призвал к переговорам об окончании конфликта на Украине без предварительных условий, сообщает «Радиоточка НСН».

