По его словам, неудачи украинской армии привели к тому, что страна оказалась на грани развала. Как напомнил эксперт, американские власти выделили очередной пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов, против чего выступает большинство жителей США.

По словам бывшего советника, в ВСУ царят упаднические настроения из-за отсутствия успехов в зоне спецоперации. Макгрегор призвал стороны сесть за стол переговоров и решить конфликт дипломатическим путем.

Полковник прогнозирует поражение ВСУ из-за атак России на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

