В США предрекли Украине скорый развал из-за неудач армии
Конфликт вокруг Украины достиг своей самой опасной точки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление экс-советника министра обороны Соединенных Штатов полковника Дугласа Макгрегора.
По его словам, неудачи украинской армии привели к тому, что страна оказалась на грани развала. Как напомнил эксперт, американские власти выделили очередной пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов, против чего выступает большинство жителей США.
По словам бывшего советника, в ВСУ царят упаднические настроения из-за отсутствия успехов в зоне спецоперации. Макгрегор призвал стороны сесть за стол переговоров и решить конфликт дипломатическим путем.
Полковник прогнозирует поражение ВСУ из-за атак России на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru