Шольца обвинили в намерении договориться с Россией по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет достичь договоренностей с Россией по Украине. Такое мнение в интервью изданию Bild высказал член бундестага от Христианско-демократического союза Ноберт Ретген.
Парламентарий считает, что о желании Шольца договориться с Москвой свидетельствует отказ Берлина поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Ретген обвинил канцлера в «подталкивании» Украины к диалогу с Россией.
«Канцлер Шольц до сегодняшнего дня упрямо отказывался определять победу Украины как цель германской политики», - заявил депутат.
В интервью каналу ZDF заявил Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, первый шаг был сделан на переговорах в Саудовской Аравии 5-6 августа, сообщает «Радиоточка НСН».
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