Шольца обвинили в намерении договориться с Россией по Украине

Парламентарий считает, что о желании Шольца договориться с Москвой свидетельствует отказ Берлина поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Ретген обвинил канцлера в «подталкивании» Украины к диалогу с Россией.

«Канцлер Шольц до сегодняшнего дня упрямо отказывался определять победу Украины как цель германской политики», - заявил депутат.

В интервью каналу ZDF заявил Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, первый шаг был сделан на переговорах в Саудовской Аравии 5-6 августа, сообщает «Радиоточка НСН».

