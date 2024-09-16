«Мишень и ходячий труп»: В США смакуют новое покушение на Трампа
Байден испытал «облегчение» после новостей о Трампе, Маск жестко пошутил о его оппонентах, СМИ запутались в стрелках, а силовики задержали проукраинского радикала.
В предвыборную гонку в США вновь вмешалась пуля, которая может повысить рейтинг кандидата в президенты Дональда Трампа. Накануне в гольф-клубе во Флориде произошел инцидент, который называют покушением на политика. Подробности новой стрельбы пока туманны, однако в деле есть подозреваемый, которого СМИ называют ярым сторонником Украины.
ИРОНИЯ И ОБЛЕГЧЕНИЕ: БАЙДЕН И МАСК О ПОКУШЕНИИ
Звездный час Дональда Трампа в предвыборной кампании наступил после дебатов с Джо Байденом и июльского покушения, когда фото экс-президента с окровавленным ухом облетело все мировые СМИ, а сам он благодарил Всевышнего, смиренно приняв «пулю за демократию». После сентябрьских дебатов с Камалой Харрис положение Трампа ухудшилось, трусливый ход с отказом от новых дебатов усилил разочарование скептиков, но тут случилось новое «покушение».
Инцидент со стрельбой произошел 15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, когда Трамп играл в гольф в собственном гольф-клубе. Изначально газета New York Post сообщила, что политик «не был мишенью», а стреляли два человека, которые целились друг в друга. Однако вскоре издание подчистило заметку, указав, что стрелял один человек и это был сотрудник Секретной службы, заметивший рядом с полем для гольфа человека с автоматом АК-47.
Тем не менее, в предвыборном штабе Трампа категорично заявили о покушении, отметив, что выстрелы были «в непосредственной близости» политика. При этом сам кандидат в президенты успел сделать громкие заявления в «письме для спонсоров», которое оказалось в распоряжении CNN
«Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — подчеркнул Трамп, заверив тех, кто волнуется, что он «в безопасности и невредим».
Президент США Джо Байден уже отреагировал на инцидент, подчеркнув, что в США нет места политическому и любому другому насилию.
«Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал», — заявил Байден, отметив, что подозреваемый уже находится под стражей.
Со своей стороны, миллиардер Илон Маск уже успел с иронией оценить произошедшее, задавшись вопросом, почему никто не пытается убить оппонентов Трампа?
«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — написал Маск в соцсети Х.
При этом он поддел Байдена, указав, что тот даже без покушений является «ходячим трупом».
На этом фоне букмекеры повысили до 50% шансы Трампа победить на президентских выборах в ноябре, отдавая его сопернице, Камале Харрис 49%.
ОТ УКРАИНЫ ДО ГАИТИ: НОВЫЙ СТРЕЛОК?
Тем временем СМИ бурно выясняют личность задержанного за покушение на Трампа, которым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут из Северной Каролины.
Журналисты изучили соцсети подозреваемого и назвали его «ярым сторонником Украины». По данным издания Newsweek, Раут пытался вербовать солдат для Вооруженных сил Украины, а Semafor называет его главой «Международного волонтерского центра на Украине».
При этом The New York Times раскопала пост Раута от 2012 года о том, что он готов отправиться на Украину, чтобы стать добровольцем, «сражаться и умереть». Правда, информация ряда СМИ о том, что он якобы воевал на стороне ВСУ, пока не получила подтверждение. При этом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин уже сделала выводы.
«Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. Это тот самый потенциальный убийца? Если это так, то он одержим войной на Украине, которая финансируется США»,— написала соратница Трампа в соцсети X.
Вместе с тем СМИ утверждают, что Раут поддерживал не только Украину, но и Палестину, и даже Демократическую прогрессивную партию Тайваня (DPP). По данным NYT, этим Раут не ограничился и в 2020 году приглашал на Гавайи лидера КНДР Ким Чен Ына, назвав себя "посредником".
Предыдущее покушение на Трампа вызвало всплеск эмоций и интереса к нему, как в США, так и во всем мире. Однако сейчас ситуация изменилась. На фоне невнятных дебатов с Камалой Харрис Трампу вновь надо набирать авторитет после обещаний депортировать из Спрингфилда гаитян, которые якобы поедают домашних животных местных жителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян призвали соблюдать осторожность из-за выборов на Шри-Ланке
- В Приморском крае все реки вернулись в берега
- Подозреваемый в покушении на Трампа снимался в украинском агитационном ролике
- При обстреле Белгорода пострадали восемь человек
- В Грузии прошли протесты после слов Иванишвили о конфликте с Осетией
- Лидер оппозиции Армении впервые посетил ДНР
- СМИ: Американская база в Сирии подверглась ракетному удару
- Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность после выборов
- Чичерина выступила с концертом для военных в тылу зоны СВО
- Гладков сообщил о попаданиях в жилые помещения при обстреле Белгорода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru