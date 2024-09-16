«Мишень и ходячий труп»: В США смакуют новое покушение на Трампа

Инцидент со стрельбой произошел 15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, когда Трамп играл в гольф в собственном гольф-клубе. Изначально газета New York Post сообщила, что политик «не был мишенью», а стреляли два человека, которые целились друг в друга. Однако вскоре издание подчистило заметку, указав, что стрелял один человек и это был сотрудник Секретной службы, заметивший рядом с полем для гольфа человека с автоматом АК-47.

Тем не менее, в предвыборном штабе Трампа категорично заявили о покушении, отметив, что выстрелы были «в непосредственной близости» политика. При этом сам кандидат в президенты успел сделать громкие заявления в «письме для спонсоров», которое оказалось в распоряжении CNN

«Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — подчеркнул Трамп, заверив тех, кто волнуется, что он «в безопасности и невредим».

Президент США Джо Байден уже отреагировал на инцидент, подчеркнув, что в США нет места политическому и любому другому насилию.

«Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал», — заявил Байден, отметив, что подозреваемый уже находится под стражей.

Со своей стороны, миллиардер Илон Маск уже успел с иронией оценить произошедшее, задавшись вопросом, почему никто не пытается убить оппонентов Трампа?

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — написал Маск в соцсети Х.

При этом он поддел Байдена, указав, что тот даже без покушений является «ходячим трупом».

На этом фоне букмекеры повысили до 50% шансы Трампа победить на президентских выборах в ноябре, отдавая его сопернице, Камале Харрис 49%.