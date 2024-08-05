Захарова заявила о «сенсационных» и «диковатых» деталях в деле о покушении на Трампа

Комментируя эту информацию, Захарова предложила спецслужбами США взять «пару сотен людей» из тех, кто преследует российских дипломатов в попытке склонить их к шпионажу, и направить их на обеспечение безопасности «хотя бы» первых лиц страны. Она также назвала новую информацию «сенсационной» и «диковатой».

Ранее стало известно, что видеозапись, сделанная неподалеку от места, где находился Трамп, показывает, что нападавший, который ранил политика, был виден на крыше, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

