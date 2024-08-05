Захарова заявила о «сенсационных» и «диковатых» деталях в деле о покушении на Трампа

Новые подробности в расследовании дела о покушении на экс-президента США Дональда Трампа переходят в рубрику «сенсационных», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала статью The New York Times от 28 июля. Издание сообщило, что исходя из переписки местных силовиков в день покушения, они видели стрелка Томаса Мэттью Крукса в день покушения и сообщили о нем своим коллегам. Помимо этого, накануне покушения Секретная служба США исключила из «внутреннего периметра безопасности» здание, где располагался стрелок.

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Комментируя эту информацию, Захарова предложила спецслужбами США взять «пару сотен людей» из тех, кто преследует российских дипломатов в попытке склонить их к шпионажу, и направить их на обеспечение безопасности «хотя бы» первых лиц страны. Она также назвала новую информацию «сенсационной» и «диковатой».

Ранее стало известно, что видеозапись, сделанная неподалеку от места, где находился Трамп, показывает, что нападавший, который ранил политика, был виден на крыше, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Петр Ковалев / ТАСС
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