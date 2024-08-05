Захарова заявила о «сенсационных» и «диковатых» деталях в деле о покушении на Трампа
Новые подробности в расследовании дела о покушении на экс-президента США Дональда Трампа переходят в рубрику «сенсационных», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так Захарова прокомментировала статью The New York Times от 28 июля. Издание сообщило, что исходя из переписки местных силовиков в день покушения, они видели стрелка Томаса Мэттью Крукса в день покушения и сообщили о нем своим коллегам. Помимо этого, накануне покушения Секретная служба США исключила из «внутреннего периметра безопасности» здание, где располагался стрелок.
Комментируя эту информацию, Захарова предложила спецслужбами США взять «пару сотен людей» из тех, кто преследует российских дипломатов в попытке склонить их к шпионажу, и направить их на обеспечение безопасности «хотя бы» первых лиц страны. Она также назвала новую информацию «сенсационной» и «диковатой».
Ранее стало известно, что видеозапись, сделанная неподалеку от места, где находился Трамп, показывает, что нападавший, который ранил политика, был виден на крыше, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru