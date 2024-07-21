Трамп заявил, что получил пулю за демократию

Так политик прокомментировал покушение на него в штате Пенсильвания. По словам бывшего президента, его политические противники распространяют против него дезинформацию, а также называют его угрозой демократии.

Тем временем, Трамп избавился от белой повязки на правом ухе после покушения. Он впервые появился на публике без повязки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

