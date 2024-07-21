Трамп заявил, что получил пулю за демократию
21 июля 202408:01
Экс-глава США Дональд Трамп заявил своим сторонникам во время выступления в штате Мичиган, что получил «пулю за демократию».
Так политик прокомментировал покушение на него в штате Пенсильвания. По словам бывшего президента, его политические противники распространяют против него дезинформацию, а также называют его угрозой демократии.
Тем временем, Трамп избавился от белой повязки на правом ухе после покушения. Он впервые появился на публике без повязки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru