Трамп заявил, что получил пулю за демократию

Экс-глава США Дональд Трамп заявил своим сторонникам во время выступления в штате Мичиган, что получил «пулю за демократию».

Цукерберг посчитал «крутой» реакцию Трампа на покушение

Так политик прокомментировал покушение на него в штате Пенсильвания. По словам бывшего президента, его политические противники распространяют против него дезинформацию, а также называют его угрозой демократии.

Тем временем, Трамп избавился от белой повязки на правом ухе после покушения. Он впервые появился на публике без повязки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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