Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба

По словам бывшего американского лидера, он находится в безопасности и здоров. Трамп отметил, что «всегда будет любить собственных избирателей и их поддержку».

Ранее стало известно, что у гольф-клуба стреляли агенты Секретной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

