Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба
16 сентября 202401:01
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп написал в электронном письме по сбору средств о своем состоянии после стрельбы вблизи его гольф-клуба, сообщает «РЕН ТВ».
По словам бывшего американского лидера, он находится в безопасности и здоров. Трамп отметил, что «всегда будет любить собственных избирателей и их поддержку».
Ранее стало известно, что у гольф-клуба стреляли агенты Секретной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru