Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп написал в электронном письме по сбору средств о своем состоянии после стрельбы вблизи его гольф-клуба, сообщает «РЕН ТВ».

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По словам бывшего американского лидера, он находится в безопасности и здоров. Трамп отметил, что «всегда будет любить собственных избирателей и их поддержку».

Ранее стало известно, что у гольф-клуба стреляли агенты Секретной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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