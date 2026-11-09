Шойгу: Украина и ее европейские спонсоры готовятся к продолжению войны
Украина и Европа готовятся к продолжению конфликта, а не к миру. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
«Похоже, что Украина и ее европейские спонсоры готовятся к войне, к ее продолжению, а никак не к миру», - приводит его слова РИА Новости.
Шойгу назвал позицию европейских стран, продолжающих поддержку киевского режима, непримиримой и откровенно неразумной.
Как отметил секретарь Совбеза, в бюджете Украины на текущий год предусмотрено 177 млрд долларов расходов при доходах 68,6 млрд. Госдолг страны с 2022 года вырос в 4,6 раза, до рекордных 214 млрд долларов, согласно прогнозам, в следующем году он увеличится на 137% ВВП. При этом на военные нужды в 2027-м Киев планирует потратить 109,6 млрд - около 44% ВВП.
Ранее Шойгу заявил, что участие Европы в трехсторонних переговорах по Украине в Объединенных Арабских Эмиратах требует обсуждения всеми сторонами.
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