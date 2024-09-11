Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты с Харрис
Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил эфире телеканала Fox News, что не намерен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис.
«Я победил с большим перевесом. Мы выиграли дебаты», - сказал он.
По словам Трампа, первый раунд публичных дискуссий прошел для него великолепно. Вместе с тем характер дебатов был «нечестным», поскольку модераторы от телеканала постоянно поправляли его за те или иные высказывания, добавил политик.
Ранее сообщалось, что члены Республиканской партии США раскритиковали выступление кандидата в президенты Дональда Трампа на дебатах, поскольку он «не смог сосредоточиться и нанести удар», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦИК Армении разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС
- Экс-форвард «Спартака» Веллитон намерен стать гражданином России
- Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН
- «Водка, пышки и горох»: Составлены продуктовые корзины героев Пушкина и Достоевского
- Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище
- Экс-депутата Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии
- Трамп предрек последствия для Тейлор Свифт за ее поддержку Харрис
- Против рэпера Лигалайза возбудили исполнительное производство за долги
- Еврокомиссия призвала ввести санкции против российского газа
- Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты с Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru