Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты с Харрис

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил эфире телеканала Fox News, что не намерен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис.

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«Я победил с большим перевесом. Мы выиграли дебаты», - сказал он.

По словам Трампа, первый раунд публичных дискуссий прошел для него великолепно. Вместе с тем характер дебатов был «нечестным», поскольку модераторы от телеканала постоянно поправляли его за те или иные высказывания, добавил политик.

Ранее сообщалось, что члены Республиканской партии США раскритиковали выступление кандидата в президенты Дональда Трампа на дебатах, поскольку он «не смог сосредоточиться и нанести удар», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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