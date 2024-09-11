Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты с Харрис

«Я победил с большим перевесом. Мы выиграли дебаты», - сказал он.

По словам Трампа, первый раунд публичных дискуссий прошел для него великолепно. Вместе с тем характер дебатов был «нечестным», поскольку модераторы от телеканала постоянно поправляли его за те или иные высказывания, добавил политик.

Ранее сообщалось, что члены Республиканской партии США раскритиковали выступление кандидата в президенты Дональда Трампа на дебатах, поскольку он «не смог сосредоточиться и нанести удар», передает «Радиоточка НСН».

