СМИ: Шансы Трампа на победу повысились после второго покушения
16 сентября 202405:02
В США букмекеры повысили шансы бывшего президента и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах после второго предполагаемого покушения на него, сообщает сервис Polymarket.
Политик победит на выборах с вероятностью в 50%. При этом шансы вице-президента Камалы Харрис - 49%. По данным ресурса, ставки превышают сотни миллионов долларов.
Ранее Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru