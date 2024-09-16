СМИ: Шансы Трампа на победу повысились после второго покушения

Политик победит на выборах с вероятностью в 50%. При этом шансы вице-президента Камалы Харрис - 49%. По данным ресурса, ставки превышают сотни миллионов долларов.

Ранее Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

