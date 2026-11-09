Кинотеатры поддержали создание льготной карты для пенсионеров и молодежи
Елена Хажинская заявила НСН, что молодежь жалуется, что «Пушкинской карты» для походов в кино не хватает.
Льготная кинокарта будет востребована среди пенсионеров, так как у них много свободного времени, а многие новинки проката привлекают их внимание, заявила НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
В России для школьников, студентов и пенсионеров нужно ввести льготную кинокарту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба. По его словам, данная мера поможет поддержать российский кинематограф. Кинокарта может стать аналогом «Пушкинской карты». Инициатива поможет привлечь зрителей на исторические, документальные и прочие отечественные фильмы. Хажинская эту идею поддержала.
«Конечно, кинотеатры всегда поддерживают дополнительные источники финансирования походов в кино. Сегодня для молодежи у нас есть «Пушкинская карта», это вполне работающий и эффективный инструмент, но было бы здорово, если бы выделенные суммы на походы в кино были увеличены. Расширение «Пушкинской карты», вероятно, не востребовано в рамках бюджета, а у зрителей оно очень даже востребовано. Молодежь жалуется, что у них не хватает денег на этой карте именно на кино. Что касается пенсионеров, такая карта будет очень востребована, у них много свободного времени, а в кинотеатрах много фильмов, которые могли бы их привлечь, но стоимость билетов все-таки существенная. Любые такие вещи можно финансировать только за счет государства», - рассказала она.
Ранее бывший зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в беседе с НСН сообщила, что у Минкульта лежат запросы на расширение «Пушкинской карты» на детей с шести лет, а также на создание подобной карты для пенсионеров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Выходить на лед!»: Каменский объяснил, кто «отменит» бойкот российских хоккеистов на ЧМ
- Премьер Норвегии призвал ЕС признать, что Россия не изолирована
- Попытка в контратаку: Почему Трамп не получит от арабов компенсацию за Иран
- В Ленобласти женщина погибла при падении обломков БПЛА
- Шойгу: Украина и ее европейские спонсоры готовятся к продолжению войны
- Матвийчук объяснил, какое «изменение формы» ждет Украину после переговоров
- Айзенкот вместо «сбитого летчика»: Новое правительство Израиля доверили лидеру оппозиции
- Кинотеатры поддержали создание льготной карты для пенсионеров и молодежи
- В России лишили гражданства семь выходцев из Центральной Азии и Закавказья
- В Эстонии депутат парламента обвинил коллегу в краже бутылки водки