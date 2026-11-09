«Конечно, кинотеатры всегда поддерживают дополнительные источники финансирования походов в кино. Сегодня для молодежи у нас есть «Пушкинская карта», это вполне работающий и эффективный инструмент, но было бы здорово, если бы выделенные суммы на походы в кино были увеличены. Расширение «Пушкинской карты», вероятно, не востребовано в рамках бюджета, а у зрителей оно очень даже востребовано. Молодежь жалуется, что у них не хватает денег на этой карте именно на кино. Что касается пенсионеров, такая карта будет очень востребована, у них много свободного времени, а в кинотеатрах много фильмов, которые могли бы их привлечь, но стоимость билетов все-таки существенная. Любые такие вещи можно финансировать только за счет государства», - рассказала она.

Ранее бывший зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в беседе с НСН сообщила, что у Минкульта лежат запросы на расширение «Пушкинской карты» на детей с шести лет, а также на создание подобной карты для пенсионеров.

