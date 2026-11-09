«Здесь нужно говорить о тех странах, которые заставляют Украину продолжать конфликт – Великобритания, Франция и Германия. Дело в том, что эта коалиция уже истратила огромное количество денег, а своих политических и географических целей не достигла. Даже если будут договоренности по поводу мирного соглашения, договор будет саботироваться, Украине не дадут возможности подписать этот договор. Мы будем с вами наблюдать возню, затягивание этого процесса. Мы не знаем, где этот предел, так как по логике Украина должна сама запросить мир. Я бы очень хотел заглянуть в предварительный договор. У нас есть определенные национальные интересы, я думаю, что в этой конфигурации от Украины должны отойти Одесса, Одесская область, Николаев, Николаевская область, город Харьков. Это наш стратегический интерес. К концу зимы я думаю, что наша Донецкая область полностью восстановится, Херсонская область и Запорожская область – тоже», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что грядущая зима должна побудить Украину или какую-то ее политическую «часть» к миру.

«Эта зима может стать решающей для Украины в военном плане. Социальный взрыв неизбежен, он уже идет перманентно по всей стране, так как есть тайные тюрьмы, выключение света, недостаток продовольствия. Грядущая зима должна будет побудить какие-то политические слои заключить договор о мире с Россией. Россия уже воспользовалась сокращением помощи США для ВСУ, наши самолеты заходят в зоны ПВО, которые раньше обходили и считали опасными. Мы применяем мощнейшие средства и современную технику для уничтожения остатков ВСУ, остатков военной экономики», - добавил собеседник НСН.

10 ноября в Абу-Даби при посредничестве США должны встретиться делегации двух стран. От России приедут помощник Путина Владимир Мединский, замглавы МИД Галузин и Рябков, двое представителей Генштаба ВС РФ. Украина пришлет, в частности, глав офиса президента и СБУ, начальника разведки.

