Матвийчук объяснил, какое «изменение формы» ждет Украину после переговоров
Анатолий Матвийчук заявил НСН, что Великобритания, Франция и Германия не разрешат Украине в ближайшее время подписывать соглашение с Россией, но зима внесет свои корректировки.
Одесса, Одесская область, Николаев, Николаевская область, а также город Харьков должны отойти от Украины, так как это стратегический интерес России, заявил НСН военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
После завершения конфликта с Россией Украина «будет немного другой формы», заявил президент США Дональд Трамп. Он уверен, что Москва и Киев близки к заключению сделки. По словам Трампа, в ближайшие дни состоится «очень важная встреча». Матвийчук раскрыл, почему результаты этой встречи будут саботироваться.
«Здесь нужно говорить о тех странах, которые заставляют Украину продолжать конфликт – Великобритания, Франция и Германия. Дело в том, что эта коалиция уже истратила огромное количество денег, а своих политических и географических целей не достигла. Даже если будут договоренности по поводу мирного соглашения, договор будет саботироваться, Украине не дадут возможности подписать этот договор. Мы будем с вами наблюдать возню, затягивание этого процесса. Мы не знаем, где этот предел, так как по логике Украина должна сама запросить мир. Я бы очень хотел заглянуть в предварительный договор. У нас есть определенные национальные интересы, я думаю, что в этой конфигурации от Украины должны отойти Одесса, Одесская область, Николаев, Николаевская область, город Харьков. Это наш стратегический интерес. К концу зимы я думаю, что наша Донецкая область полностью восстановится, Херсонская область и Запорожская область – тоже», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что грядущая зима должна побудить Украину или какую-то ее политическую «часть» к миру.
«Эта зима может стать решающей для Украины в военном плане. Социальный взрыв неизбежен, он уже идет перманентно по всей стране, так как есть тайные тюрьмы, выключение света, недостаток продовольствия. Грядущая зима должна будет побудить какие-то политические слои заключить договор о мире с Россией. Россия уже воспользовалась сокращением помощи США для ВСУ, наши самолеты заходят в зоны ПВО, которые раньше обходили и считали опасными. Мы применяем мощнейшие средства и современную технику для уничтожения остатков ВСУ, остатков военной экономики», - добавил собеседник НСН.
10 ноября в Абу-Даби при посредничестве США должны встретиться делегации двух стран. От России приедут помощник Путина Владимир Мединский, замглавы МИД Галузин и Рябков, двое представителей Генштаба ВС РФ. Украина пришлет, в частности, глав офиса президента и СБУ, начальника разведки.
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