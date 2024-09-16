СМИ: Подозреваемым в покушении на Трампа является Райан Раут

Американские правоохранительные органы заявили, что предполагаемым подозреваемым в покушении на экс-президента Дональда Трампа является 58-летний Райан Уэсли Раут, сообщает New York Post.

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Он часто хвастался в социальных сетях своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи. Раут переехал на Гавайи примерно в 2018 году.

Ранее Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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