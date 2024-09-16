СМИ: Подозреваемым в покушении на Трампа является Райан Раут

Он часто хвастался в социальных сетях своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи. Раут переехал на Гавайи примерно в 2018 году.

Ранее Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

