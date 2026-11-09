АЙЗЕНКОТ ВМЕСТО НЕТАНЬЯХУ: «ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ»

Парламентские выборы в Израиле прошли 27 октября. Согласно их итогам, правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» премьера Биньямина Нетаньяху получила 53 места в 120-местном парламенте. Оппозиционный блок Гади Айзенкота, в который вошли партии «Яшар», «Бе-яхад», «Наш дом Израиль» и «Демократы», получили 48 мандатов, а список арабских партий – 19.

Ни один из блоков не набрал 61 мандат, необходимый минимум для формирования правительства большинства. Решение о том, кто же будет формировать правительство, должен был принять президент Израиля Исаак Герцог, и он сделал выбор в пользу Айзенкота, возглавляющего партию «Яшар».

«Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», - заявил Герцог на встрече с Айзенкотом в президентской резиденции в Иерусалиме.

По его мнению, именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать правительство, которое будет «служить интересам всех израильтян». При этом сам Айзенкот уже анонсировал создание «правительства чрезвычайного положения».

«Если данный мне сегодня мандат приведет к созданию правительства чрезвычайного положения, потребуются творческие и нестандартные политические шаги. Израиль не имеет права тянуть время или проводить бесконечные раунды выборов. Задачи слишком неотложны», - подчеркнул он.

Айзенкот ранее говорил, что его сотрудничество с Нетаньяху практически исключено из-за обвинений того в коррупции. А после публикации результатов экзитполов на выборах-2026 призвал премьера уйти из политики. Однако, судя по всему, его позиция изменилась, ведь приглашение в новое правительство получил «Ликуд», а не арабские партии «Объединенный список» и РААМ, за которые проголосовало рекордное (для них) число избирателей.

«Если члены "Ликуда" и "Религиозного сионизма" (ультраправая партия – прим. НСН) действительно считают, что сейчас настало время для единства, как они предлагали президенту, я не вижу причин, почему они не должны прийти и сформировать правительство под моим руководством и на основе принципов, которые я представил», - сказал глава партии «Яшар».

Он заявил о сложном и судьбоносном времени для Израиля, объяснив, что будет строить будущее страны со всеми силами, которые поддерживают четыре ключевых принципа «Яшара», в числе которых, в частности, признание ХАМАС террористической организацией и обязательная служба в армии для всех граждан.