Айзенкот вместо «сбитого летчика»: Новое правительство Израиля доверили лидеру оппозиции
Гади Айзенкот обещал не сотрудничать с Нетаньяху, однако позвал в правительство именно его партию «Ликуд», а не добившийся рекордного успеха на выборах «арабский список».
Формировать новое правительство Израиля будет не нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньхяу, а его политический оппонент, лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот. Президент Израиля Исаак Герцог принял соответствующее решение по итогам парламентских выборов.
АЙЗЕНКОТ ВМЕСТО НЕТАНЬЯХУ: «ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ»
Парламентские выборы в Израиле прошли 27 октября. Согласно их итогам, правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» премьера Биньямина Нетаньяху получила 53 места в 120-местном парламенте. Оппозиционный блок Гади Айзенкота, в который вошли партии «Яшар», «Бе-яхад», «Наш дом Израиль» и «Демократы», получили 48 мандатов, а список арабских партий – 19.
Ни один из блоков не набрал 61 мандат, необходимый минимум для формирования правительства большинства. Решение о том, кто же будет формировать правительство, должен был принять президент Израиля Исаак Герцог, и он сделал выбор в пользу Айзенкота, возглавляющего партию «Яшар».
«Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», - заявил Герцог на встрече с Айзенкотом в президентской резиденции в Иерусалиме.
По его мнению, именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать правительство, которое будет «служить интересам всех израильтян». При этом сам Айзенкот уже анонсировал создание «правительства чрезвычайного положения».
«Если данный мне сегодня мандат приведет к созданию правительства чрезвычайного положения, потребуются творческие и нестандартные политические шаги. Израиль не имеет права тянуть время или проводить бесконечные раунды выборов. Задачи слишком неотложны», - подчеркнул он.
Айзенкот ранее говорил, что его сотрудничество с Нетаньяху практически исключено из-за обвинений того в коррупции. А после публикации результатов экзитполов на выборах-2026 призвал премьера уйти из политики. Однако, судя по всему, его позиция изменилась, ведь приглашение в новое правительство получил «Ликуд», а не арабские партии «Объединенный список» и РААМ, за которые проголосовало рекордное (для них) число избирателей.
«Если члены "Ликуда" и "Религиозного сионизма" (ультраправая партия – прим. НСН) действительно считают, что сейчас настало время для единства, как они предлагали президенту, я не вижу причин, почему они не должны прийти и сформировать правительство под моим руководством и на основе принципов, которые я представил», - сказал глава партии «Яшар».
Он заявил о сложном и судьбоносном времени для Израиля, объяснив, что будет строить будущее страны со всеми силами, которые поддерживают четыре ключевых принципа «Яшара», в числе которых, в частности, признание ХАМАС террористической организацией и обязательная служба в армии для всех граждан.
БЕЗ АРАБОВ, НО С ВОСТОЧНЫМИ ЕВРЕЯМИ
Нынешний премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после выборов призывал оппозиционный блок не вступать в коалицию с арабами, а создать правительство национального единства. При этом он надеялся, что именно ему президент доверит следующее премьерство, но просчитался.
«С самого первого дня мы протягивали руку для создания широкого правительства национального единства. Явное большинство еврейского населения выбрало "Ликуд" как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм», - отмечал Нетаньяху в начале ноября.
Однако израильский политолог Саймон Ципис объяснял НСН, что Нетаньяху считают в стране «сбитым летчиком».
«Нетаньяху сейчас находится в такой ситуации, когда ему нечего терять. У него уже нет будущего, и это положение опасно для Израиля и всего мира. Политик стал сбитым летчиком — против него заведено несколько уголовных дел. (…) У него очень мощная оппозиция, более половины израильтян хотят его отставки. Они понимают, что за 20 лет у власти ничего нового политик предложить не может. Каждый раз, пока он остается у руля, происходят войны, теракты, трагедии, убийства и так далее. Гади Айзенкот - уроженец Марокко, он считается у нас восточным евреем, и за ним идет весь этот блок. Это многолетняя “традиционная” борьба между европейскими евреями, ашкеназами и евреями Ближнего Востока, сефардами и восточными. Айзенкот представляет собой не просто партию, а еще и этнический блок», - отмечал Ципис.
66-летний Айзенкот в 2015–2019 гг. был начальником Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а в политику пришел в 2022 году, когда избрался в кнессет по списку альянса «Ха-Махане ха-Мамлахти» («Государственный лагерь»).
«Израиль находится в состоянии политического кризиса и нестабильности, которые длятся уже много лет, и в самом сердце общества произошел глубокий раскол. Поэтому я принял решение не сидеть в стороне, а действовать», - объяснял он решение стать политиком.
Летом 2025 года Айзенкот вышел из партии «Государственный лагерь» и сложил полномочия депутата, а в сентябре того же года создал собственную партию «Яшар». В сентябре 2026 года «Яшар» подписала соглашение о создании единого предвыборного блока с партиями «Наш дом Израиль», «Демократы», «Бе-яхад» («Вместе») и «Еш Атид» («Есть будущее»).
С момента официального поручения сформировать правительство у Гади Айзенкота есть 28 дней на его исполнение. При этом президент может дать ему дополнительную двухнедельную отсрочку, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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