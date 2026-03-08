Иран готов к наземному вторжению США и Израиля
8 марта 202615:45
Иран готов к наземному вторжению сил США и Израиля. Об этом заявил глава информационного совета правительства Эльяс Хазрати в интервью телеканалу Al Jazeera.
По его словам, иранские власти полностью контролируют границы страны и находятся в полной готовности отразить возможное наземное вторжение американских и израильских войск.
Хазрати подчеркнул, что Иран подготовлен к любым сценариям эскалации со стороны США и Израиля.
Ранее президент Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по собственной школе для девочек в Минабе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
