Иран готов к наземному вторжению США и Израиля

Иран готов к наземному вторжению сил США и Израиля. Об этом заявил глава информационного совета правительства Эльяс Хазрати в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, иранские власти полностью контролируют границы страны и находятся в полной готовности отразить возможное наземное вторжение американских и израильских войск.

Хазрати подчеркнул, что Иран подготовлен к любым сценариям эскалации со стороны США и Израиля.

Ранее президент Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по собственной школе для девочек в Минабе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



