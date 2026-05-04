СМИ: Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне

Стрельба произошла в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, один человек получил ранение. Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба Секретной службы США.

Состояние пострадавшего пока не уточняется. В ведомстве призвали избегать зону инцидента, поскольку на месте работают бригады экстренных служб, пишет РБК.

«Пожалуйста, избегайте этой зоны», — говорится в сообщении Секретной службы.

Инцидент произошел на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости. Этот перекресток расположен между Монументом Вашингтона и Мемориальным музеем Холокоста.

В свою очередь, репортер Al Jazeera Алан Фишер сообщил, что Белый дом оцеплен, а журналистов собрали в зале для брифингов.

Ранее федеральный судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
