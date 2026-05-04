СМИ: Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне
Стрельба произошла в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, один человек получил ранение. Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба Секретной службы США.
Состояние пострадавшего пока не уточняется. В ведомстве призвали избегать зону инцидента, поскольку на месте работают бригады экстренных служб, пишет РБК.
«Пожалуйста, избегайте этой зоны», — говорится в сообщении Секретной службы.
Инцидент произошел на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости. Этот перекресток расположен между Монументом Вашингтона и Мемориальным музеем Холокоста.
В свою очередь, репортер Al Jazeera Алан Фишер сообщил, что Белый дом оцеплен, а журналистов собрали в зале для брифингов.
Ранее федеральный судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Медведев назвал Зеленского и Пашиняна русофобами
- Меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи утвердило правительство РФ
- Во время выступления Трампа у Белого дома произошла стрельба
- СМИ: Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне
- Нефть подорожала до максимума с июля 2022 года из-за войны в Иране
- Миллиардер из Forbes Колесников призвал обложить курьеров налогами
- Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа
- Психолог: Чтение новостей может вызвать посттравматическое расстройство
- СМИ: Иран назвал пожары на нефтяных объектах ОАЭ «следствием авантюры США»
- Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде