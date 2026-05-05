Спрос на кроссворды и судоку в РФ вырос на 30% из-за проблем с интернетом

В России увеличился спрос на кроссворды и судоку почти на 30% на фоне проблем с интернетом, сообщает Telegram-канал Mash.

Россияне стали активнее покупать журналы с головоломками, чтобы легче пережить цифровой детокс. Также среди популярных товаров остаются раскраски, ретрофото с «мыльниц», хотя сами плёночные фотоаппараты уже не в почёте — интерес к ним у людей упал на 30%.

Также граждане скупают настольные игры. Но больше всего покупают интересные кроссворды и судоку. Когда есть интернет, то россияне ищут на маркетплейсах именно их — число запросов выросло с 1,5 до 1,9 млн в месяц. Помимо проблем с трафиком среди причин: способ избавиться от цифровой усталости, эмоциональная саморегуляция и эстетизация «тихой жизни».

Рост спроса на кроссворды, судоку и раскраски связан с отпускным сезоном и традицией путешествия в поездах. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

