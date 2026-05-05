Во время выступления Трампа у Белого дома произошла стрельба
Стрельба произошла у Белого дома, сообщает Telegram-канал Mash.
Это случилось во время выступления президента США Дональда Трампа. Правоохранители оцепили ближайшие улицы.
Спецслужбы застрелили напавшего.
Как заявил в X официальный представитель Секретной службы Энтони Гульельми, пострадал по меньшей мере один человек.
Это второй инцидент за последний месяц — в конце апреля выстрелы звучали в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, где Трамп ужинал с журналистами.
После звуков стрельбы Трампа и его супругу эвакуировали, сам президент позже сообщил, что он и его команда не пострадали, а подозреваемый был задержан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
