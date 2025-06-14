Израиль атаковал газовое месторождение «Южный Парс» на юге Ирана
14 июня 202518:59
Газовое месторождение «Южный Парс» на юге Ирана подверглось атаке Израиля, сообщает Tasnim.
По данным агентства, некоторые части здания загорелись. На место происшествия прибыли пожарные.
Источники Tasnim отмечают, что Израиль использовал для атаки беспилотник.
Ранее иранский депутат Эсмаил Косари заяви, что Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru