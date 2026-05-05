Меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи утвердило правительство РФ

Российское правительство одобрило пакет мер, направленных на предупреждение деструктивного поведения среди молодежи. Информацию озвучили в пресс-службе Росмолодежи.

Глава ведомства Григорий Гуров сообщил, что над документом работали 18 федеральных структур — от Минобороны и МВД до Минпросвещения — плюс представители свыше 70 субъектов Федерации.

Правительство выделит на развитие космоса 4,5 трлн рублей

Программа включает 41 пункт по шести ключевым векторам: координация между ведомствами, подготовка кадров, инфраструктурная и методическая поддержка, адресная работа с молодежью, федеральные проекты, а также отслеживание онлайн-активности.

Приоритетом станет мониторинг интернет-контента, запуск медиапроектов в поддержку традиционных ценностей, усиление киберзащиты и противодействие рискам, актуальным для молодого поколения россиян.

Ранее врач связала ухудшение зрения у молодежи с контрацепцией и антидепрессантами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:РосмолодежьМолодежьПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры