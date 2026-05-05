Меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи утвердило правительство РФ
Российское правительство одобрило пакет мер, направленных на предупреждение деструктивного поведения среди молодежи. Информацию озвучили в пресс-службе Росмолодежи.
Глава ведомства Григорий Гуров сообщил, что над документом работали 18 федеральных структур — от Минобороны и МВД до Минпросвещения — плюс представители свыше 70 субъектов Федерации.
Программа включает 41 пункт по шести ключевым векторам: координация между ведомствами, подготовка кадров, инфраструктурная и методическая поддержка, адресная работа с молодежью, федеральные проекты, а также отслеживание онлайн-активности.
Приоритетом станет мониторинг интернет-контента, запуск медиапроектов в поддержку традиционных ценностей, усиление киберзащиты и противодействие рискам, актуальным для молодого поколения россиян.
