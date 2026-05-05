В Омске арестовали подрядчика «Роскосмоса», похитившего 545 млн рублей

Центральный суд Омска отправил в СИЗО гендиректора компании «РСТ-генподряд» Золотарева Д., который похитил средства у государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие считает, что в 2022–2025 годах Золотарев вместе с сообщниками похитил средства, выделенные «Роскосмосом» на реконструкцию и техническое перевооружение корпусов для серийного производства ракет‑носителей «Ангара». Работы выполнялись в рамках госконтракта на площадке омского филиала ГКПНЦ имени Хруничева — предприятия «Полет».

Золотарев изготовил и предоставил в управление Федерального казначейства по Москве поддельные документы о покупке мостовых кранов у подконтрольных организаций по завышенной цене.

Ранее замдиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в получении взяток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

